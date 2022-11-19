Вопрос к администратору сайта,зачем удалять отзывы реальных покупателей? О том как отвратительно...

Вопрос к администратору сайта,зачем удалять отзывы реальных покупателей? О том как отвратительно...

Если покупать аромат, то покупать его в Альфа-Парфюм! Каждый хочет заплатить деньги и получить за...

Если покупать аромат, то покупать его в Альфа-Парфюм! Каждый хочет заплатить деньги и получить за...

Вас приветствует Альфа-парфюм: крупнейший интернет-магазин оригинальной парфюмерии с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России.

Мы работаем только с качественной оригинальной продукцией.

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Экономите драгоценное время.

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Наши преимущества

Гарантия подлинности, оригинальности, низкой цены каждого представленного на сайте бренда

Наши поставщики положительно зарекомендовали себя во многих странах.

Мы сотрудничаем только с официальными дистрибьюторами.

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Вы пользуетесь современным и удобным онлайн-сервисом.

Большой выбор товара

На сайте вас ждут:

Мужская и женская парфюмерия.

Парфюмерные миниатюры.

Атомайзеры.

Бомбочки для ванны.

Мыло ручной работы.

Подарочные наборы.

Дезодоранты.

Гели для душа.

Приятные парфюмерные сюрпризы.

Цены Альфа-парфюма доступны для любого кошелька.

Наш интернет магазин парфюмерии постоянно обновляет свои виртуальные витрины, новинками мировой парфюмерной продукции. У нас в продаже более 50 самых модных брендов. На распродажах вы приобретете ароматы, модные в прошлом сезоне, по низким ценам.

Удобство покупки

Совершать покупки онлайн на нашем сайте очень просто и быстро. Благодаря многоуровнему фильтру, вы выбираете то, что вам нужно. Откладываете товар в корзину, оплачиваете и ждете, когда покупка прибудет к вам домой. Хотите убедиться в оригинальности нашего парфюма? Можете сделать это на сайте или самостоятельно.

Качественный сервис

В Альфа-парфюме вас ждет сервис европейского уровня.

Наши консультанты отвечают на ваши вопросы с 10.00 до 18.00.

Оформить заказ на сайте можно в любое время.

В нашем магазине Вы можете убедиться в подлинности товара: при получении сначала осмотреть и распаковать его, прочитать название, произвести тесты на стойкость и соответствие и только потом произвести оплату.

Удобная доставка

Покупать у нас очень просто. Убедитесь в этом, оформив свой первый заказ парфюмерии. Так же удобно получать заказы. Мы предлагаем (на ваш выбор) несколько способов доставки: Курьером, с оплатой в момент получения. Почтой, с оплатой наложенным платежом.

В любом случае вы оплачиваете доставку только тогда, когда убедитесь в соответствии заказа.

По Москве товар доставляется бесплатно в течение 1-2 дней. В регионы 3-7 дней.

Тариф доставки по России зависит от места удаленности клиента. Заказы по РФ идут 1-2 недели.

Оперативность выполнения каждого заказа гарантируем.

Вы покупатель, вам - комплимент

Мы знаем, как вы любите получать подарки. Поэтому к каждому сделанному заказу (не важно, сколько стоит покупка) прилагаем свой комплимент-сюрприз. За каждую совершенную покупку мы начисляем бонус: накопительные скидки приятно радуют постоянных покупателей парфюма. Добро пожаловать в Алфа-парфюм. Лучшие бренды ждут вас.