Гарантия качества всей продукции. Только оригинальная, сертифицированная парфюмерия. Официальные дистрибьюторы и надежные поставщики
Одни из самых лучших цен в Рунете
Сервис Европейского уровня
Быстрая доставка, оперативность выполнения каждого заказа
Бесплатная доставка по Москве, Спб, РФ.
Оплата заказа при получении, будь-то курьерская доставка или почта России
Подарок к каждому заказу
Огромный ассортимент продукции
Начисление бонусов на каждый заказ
Вас приветствует Альфа-парфюм: крупнейший интернет-магазин оригинальной парфюмерии с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России.
Мы работаем только с качественной оригинальной продукцией.
Хотите быстро купить парфюм на распродаже или планируете стать обладателем модной новинки?
Вам достаточно выбрать и заказать искомый товар на сайте. Служба доставки Альфа-Парфюм мгновенно отправит его в любой населенный пункт России.
Совершая покупки на сайте Альфа-парфюм вы:
- Экономите драгоценное время.
- Получаете информацию о новых поступлениях, скидках и акциях.
- Получаете ответ на любой возникший вопрос.
Мы уверены: вы по достоинству оцените преимущества интернет-покупки и станете нашим постоянным клиентом.
Наши преимущества
Гарантия подлинности, оригинальности, низкой цены каждого представленного на сайте бренда
- Наши поставщики положительно зарекомендовали себя во многих странах.
- Мы сотрудничаем только с официальными дистрибьюторами.
- Цены на парфюм у нас - одни из самых лучших в Рунете. Проверьте это сами или почитайте отзывы наших клиентов.
- Вы пользуетесь современным и удобным онлайн-сервисом.
Большой выбор товара
На сайте вас ждут:
- Мужская и женская парфюмерия.
- Парфюмерные миниатюры.
- Атомайзеры.
- Бомбочки для ванны.
- Мыло ручной работы.
- Подарочные наборы.
- Дезодоранты.
- Гели для душа.
- Приятные парфюмерные сюрпризы.
Цены Альфа-парфюма доступны для любого кошелька.
Наш интернет магазин парфюмерии постоянно обновляет свои виртуальные витрины, новинками мировой парфюмерной продукции. У нас в продаже более 50 самых модных брендов. На распродажах вы приобретете ароматы, модные в прошлом сезоне, по низким ценам.
Удобство покупки
Совершать покупки онлайн на нашем сайте очень просто и быстро. Благодаря многоуровнему фильтру, вы выбираете то, что вам нужно. Откладываете товар в корзину, оплачиваете и ждете, когда покупка прибудет к вам домой. Хотите убедиться в оригинальности нашего парфюма? Можете сделать это на сайте или самостоятельно.
Качественный сервис
В Альфа-парфюме вас ждет сервис европейского уровня.
- Наши консультанты отвечают на ваши вопросы с 10.00 до 18.00.
- Оформить заказ на сайте можно в любое время.
В нашем магазине Вы можете убедиться в подлинности товара: при получении сначала осмотреть и распаковать его, прочитать название, произвести тесты на стойкость и соответствие и только потом произвести оплату.
Удобная доставка
Покупать у нас очень просто. Убедитесь в этом, оформив свой первый заказ парфюмерии. Так же удобно получать заказы. Мы предлагаем (на ваш выбор) несколько способов доставки: Курьером, с оплатой в момент получения. Почтой, с оплатой наложенным платежом.
В любом случае вы оплачиваете доставку только тогда, когда убедитесь в соответствии заказа.
По Москве товар доставляется бесплатно в течение 1-2 дней. В регионы 3-7 дней.
Тариф доставки по России зависит от места удаленности клиента. Заказы по РФ идут 1-2 недели.
Оперативность выполнения каждого заказа гарантируем.
Вы покупатель, вам - комплимент
Мы знаем, как вы любите получать подарки. Поэтому к каждому сделанному заказу (не важно, сколько стоит покупка) прилагаем свой комплимент-сюрприз. За каждую совершенную покупку мы начисляем бонус: накопительные скидки приятно радуют постоянных покупателей парфюма. Добро пожаловать в Алфа-парфюм. Лучшие бренды ждут вас.
Отличный запах на любой случай
мне понравился, достойный и приятный аромат)
Не могу найти ничего похожего. Самый любимый аромат, потрясающе нежный, интересный, игривый, яркий, но не кричащий, именно цветочно-фруктовый: не...