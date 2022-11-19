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Интернет-магазин парфюмерии Альфа-Парфюм

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ПРЕИМУЩЕСТВА
Гарантия качества всей продукции

Гарантия качества всей продукции. Только оригинальная, сертифицированная парфюмерия. Официальные дистрибьюторы и надежные поставщики

Одни из самых лучших цен в Рунете

Одни из самых лучших цен в Рунете

Сервис Европейского уровня

Сервис Европейского уровня

Быстрая доставка, оперативность выполнения каждого заказа

Быстрая доставка, оперативность выполнения каждого заказа

Бесплатная доставка по Москве, СпБ, РФ.

Бесплатная доставка по Москве, Спб, РФ.

Оплата заказа при получении

Оплата заказа при получении, будь-то курьерская доставка или почта России

Подарок к каждому заказу

Подарок к каждому заказу

Огромный ассортимент продукции

Огромный ассортимент продукции

Начисление бонусов на каждый заказ

Начисление бонусов на каждый заказ

Вас приветствует Альфа-парфюм: крупнейший интернет-магазин оригинальной парфюмерии с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России.

Мы работаем только с качественной оригинальной продукцией.

Хотите быстро купить парфюм на распродаже или планируете стать обладателем модной новинки?

Вам достаточно выбрать и заказать искомый товар на сайте. Служба доставки Альфа-Парфюм мгновенно отправит его в любой населенный пункт России.

Совершая покупки на сайте Альфа-парфюм вы:

Мы уверены: вы по достоинству оцените преимущества интернет-покупки и станете нашим постоянным клиентом.

Наши преимущества

Гарантия подлинности, оригинальности, низкой цены каждого представленного на сайте бренда

Большой выбор товара

На сайте вас ждут:

Цены Альфа-парфюма доступны для любого кошелька.

Наш интернет магазин парфюмерии постоянно обновляет свои виртуальные витрины, новинками мировой парфюмерной продукции. У нас в продаже более 50 самых модных брендов. На распродажах вы приобретете ароматы, модные в прошлом сезоне, по низким ценам.

Удобство покупки

Совершать покупки онлайн на нашем сайте очень просто и быстро. Благодаря многоуровнему фильтру, вы выбираете то, что вам нужно. Откладываете товар в корзину, оплачиваете и ждете, когда покупка прибудет к вам домой. Хотите убедиться в оригинальности нашего парфюма? Можете сделать это на сайте или самостоятельно.

Качественный сервис

В Альфа-парфюме вас ждет сервис европейского уровня.

В нашем магазине Вы можете убедиться в подлинности товара: при получении сначала осмотреть и распаковать его, прочитать название, произвести тесты на стойкость и соответствие и только потом произвести оплату.

Удобная доставка

Покупать у нас очень просто. Убедитесь в этом, оформив свой первый заказ парфюмерии. Так же удобно получать заказы. Мы предлагаем (на ваш выбор) несколько способов доставки: Курьером, с оплатой в момент получения. Почтой, с оплатой наложенным платежом.

В любом случае вы оплачиваете доставку только тогда, когда убедитесь в соответствии заказа.

По Москве товар доставляется бесплатно в течение 1-2 дней. В регионы 3-7 дней.

Тариф доставки по России зависит от места удаленности клиента. Заказы по РФ идут 1-2 недели.

Оперативность выполнения каждого заказа гарантируем.

Вы покупатель, вам - комплимент

Мы знаем, как вы любите получать подарки. Поэтому к каждому сделанному заказу (не важно, сколько стоит покупка) прилагаем свой комплимент-сюрприз. За каждую совершенную покупку мы начисляем бонус: накопительные скидки приятно радуют постоянных покупателей парфюма. Добро пожаловать в Алфа-парфюм. Лучшие бренды ждут вас.

Отзывы о товарах
Van Cleef & Arpels Reve Elixir
Van Cleef & Arpels Reve Elixir

Отличный запах на любой случай

Ajmal Shadow Amor pour Homme
Ajmal Shadow Amor pour Homme

мне понравился, достойный и приятный аромат)

Mexx Waterlove
Mexx Waterlove

Не могу найти ничего похожего. Самый любимый аромат, потрясающе нежный, интересный, игривый, яркий, но не кричащий, именно цветочно-фруктовый: не...

Новости
Работа магазина в период самоизоляции.
Работа магазина в период самоизоляции.
ВНИМАНИЕ! В текущих непростых условиях, интернет-магазин Альфа-Парфюм принял решение продолжать работать. Колл центр работает с понедельника по...
График работы магазина 7,8,9 марта 2020 года
График работы магазина 7,8,9 марта 2020 года
Любимых, ненаглядных, милых, очаровательных и светлых, как весна, женщин и девушек спешим поздравить с Международным женским днём (8...
График работы в период праздника Дня Защитника Отечества
График работы в период праздника Дня Защитника Отечества
Уважаемые клиенты!  Поздравляем с наступающим Днем защитника Отечества и сообщаем график работы нашей компании в праздничные дни. 22,23,24...
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Лучшие нишевые ароматы для мужчин
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